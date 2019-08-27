РИАМО - 27 авг. Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Постановление повышает с 1 сентября 2019 года величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров – с 17,5 до 19,5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона пенсионеров Москвы, при этом 44 тысячам человек городская доплата будет установлена впервые.

Перерасчет доплат будет осуществлен в автоматическом режиме. Выплаты в увеличенном размере будут произведены по обычному графику в первой декаде сентября.

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