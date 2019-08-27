РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Команда студентов колледжа «Московия», филиал которого находится в Подольске, вышла в финал Всероссийского онлайн-конкурса «Команда Арт-Профи», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всероссийский онлайн-конкурс «Команда Арт-Профи» способствует повышению престижа обучения в профессиональных образовательных организациях и формированию позитивного отношения к профессиональному образованию.

«Команда студентов профессионального колледжа «Московия» Подольска вышла в финал Всероссийского конкурса федерального проекта «Арт-Профи Форум». Итоги конкурса объявил Российский союз молодежи. Всего в финале примут участие 18 молодежных команд. Отметим, что одно из структурных подразделений профессионального колледжа «Московия» располагается в микрорайоне Львовский городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Отборочные этапы онлайн-конкурса «Команда Арт-Профи» проходили с декабря 2018 года по июль 2019 года. Они состояли из 7 блоков, в каждом из которых команды, заявившиеся к участию, выполняли определенные задания. Также в рамках конкурса ребята провели агитационные мероприятия для школьников с рассказом о трудовых достижениях соотечественников.

Финал конкурса состоится в Рязанской области в конце сентября 2019 года. На втором этапе проекта – Межрегиональном форуме «Команда Арт-Профи» – встретятся 18 команд, 4 из них будут представлять Московскую область.