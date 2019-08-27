РИАМО - 27 авг. На внутренней стороне МКАД в районе 93-го километра восстановили движение, которое было ограничено из-за столкновения двух грузовиков, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

Ранее произошло ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе (93-й километр). Один из грузовиков загорелся. Движение машин было организовано по двум левым полосам трассы.

«ДТП разобрано. Движение восстановлено», - говорится в сообщении.