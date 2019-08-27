РИАМО - 27 авг. Официально утверждены тарифы на проезд на новом виде транспорта в Московском регионе - Московских центральных диаметрах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«27 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими компаниями», - говорится в сообщении.

Постановлением установлены тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на линиях МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД – до 75%.

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