РИАМО - 27 авг. Работы по благоустройству дворов Подмосковья завершили по 708 адресам, благоустройство всех 1360 дворов завершат к октябрю, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы активно завершаем программу по благоустройству дворов на 2019 год до наступления холодов. Динамика очень положительная, еженедельно готовы по 100 дворов», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во многих муниципалитетах выполнили 50% от плана на текущий год, к примеру: Красногорск, Павловский Посад, Раменский округ, Звенигород, Кашира, Жуковский, Котельники. Самое большое количество дворов благоустроили в Люберцах (57), Химках (56), Богородском округе (30), Щелкове (28), Орехово-Зуеве (25).

В регионе ежегодно благоустраиваются не менее 10% дворовых территорий. На территории Подмосковья с 2015 год по 2018 год было благоустроено 48% дворов от общего количества. На 2019 год запланировано благоустройство 1360 дворов.