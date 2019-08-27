РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. Пятнадцатилетний спортсмен из Балашихи Мирослав Бойко завоевал первое место на первенстве мира по рукопашному бою, которое проходило в казахстанском городе Алма-Ата, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран мира. Мирослав Бойко победил в возрастной группе 14-15 лет в весе до 70 килограммов. К состязаниям его готовили тренеры Московской областной общественной молодежной патриотической организации «Патриот» Василий Емангулов, Владимир Сальковский и Никита Щербаков.

«На первенстве мира в весовой категории до 70 килограммов соревновались 15 человек. Мирослав провел 4 боя. Каждый спортсмен, представивший свою страну, был сильнейшим. То есть каждый бой был принципиальным. Спортсмен должен показать технику и физические качества, но это не всегда помогало. Приходилось включать морально-волевые качества, патриотизм. Спортсмен не должен подвести свою команду, страну. Это накладывало на него большую ответственность», – сказал Емангулов.

Он добавил, что на первенстве Мирослав соперничал с бойцами из Киргизии, Словакии, Армении и Казахстана.

Для того, чтобы попасть на первенство мира Мирослав Бойко участвовал в отборочном турнире Центрального федерального округа (ЦФО). Потом был отбор на первенство России в Волгограде, где он одержал победу и вошел в первый состав сборной России.