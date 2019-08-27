РИАМО – 27 авг. Незнакомцы украли телефон у мужчины в центре Москвы во время того, как он передал его им с просьбой сфотографировать его вместе с актером Олегом Тактаровым, сообщается на сайте kp.ru.

51-летний житель столицы шел по Солянскому проезду и внезапно увидел исполнителя роли в фильме «Сокровище нации». Он решил подойти к нему и попросить сфотографироваться на память, на что актер вежливо согласился. Так как мужчина хотел, чтобы в кадр поместились и он, и Тактаров, он обратился с просьбой сделать снимок к двум прохожим азиатской внешности.

«После того, как фото было сделано, москвич не мог быстро распрощаться со знаменитостью и решил немного с ним пообщаться, забыв про смартфон», — отмечается в материале.

Воспользовавшись тем, что мужчина забылся, прохожие-азиаты пошли в медленное отступление, после чего и вовсе исчезли из поля зрения. Лишившись и телефона, и фото со звездой, пострадавший обратился к сотрудникам правопорядка. Полиция разыскивает двух грабителей.