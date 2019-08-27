РИАМО - 27 авг. На 93-м километре МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием одного из них, по предварительной информации, столкнулись машины марок Hundai и МАЗ, сообщили РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На 93-м километре МКАД произошло столкновение двух автомобилей с последующим возгоранием одного из них. Столкнулись два грузовика марок Hundai и МАЗ», - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших еще нет. Сотрудники правоохранительных органов отправились на место аварии для выяснения причин столкновения.

Как уточняется в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы, движение на трассе затруднено, машины могут проехать место аварии по двум левым полосам. Водителям рекомендовали объезжать данный участок дороги.