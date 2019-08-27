РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Осенью нынешнего года на базе школы №29 в Подольске откроют углубленные инновационные технологические курсы для дополнительного образования школьников, сообщил «РИАМО в Подольске» учитель физики и астрономии подольской школы №29 Игорь Царьков.

Семинар «Инженерное образование в цифровой школе проектных технологий» в рамках реализации национального проекта «Образование» прошел в школе №29 Подольска на расширенном августовском совещании педагогических работников Московской области. Учебное заведение выбрали, так как в нем успешно реализуются инновационные проекты основного и дополнительного образования.

«С 2019 года по инициативе комитета по образованию администрации горокруга Подольск создаются точки роста, в которых будут создаваться центры дополнительного образования. Первой такой точкой должна стать школа №29, на базе которой откроются 18 курсов для дополнительного образования. На курсах для старшеклассников всех школ города по их желанию будут читать углубленные технологические инновационные лекции по разным темам от нанотехнологий до генной инженерии. В первый год будет 18 групп по 15 человек, то есть мы сможем охватить примерно 270 ребят», – сказал Царьков.

По его словам, преподавать будут педагоги с высшим образованием, специалисты в своих областях, которые сами раньше занимались проектной деятельностью. Их труд будет оплачиваться, средства выделены из бюджета, для детей занятия будут бесплатными. Курсы будут читать по субботам, поэтому на них смогут ходить все желающие независимо от формы обучения.

«Например, на курсах можно будет познакомиться с программно-аппаратным комплексом для удаленной проектной деятельности, чтобы можно было удаленно проводить эксперименты. Этот проект в школе делали в рамках региональной инновационной площадки министерства образования Московской области, выиграли конкурс, получили средства. Сейчас он вырос в платформу интернет-вещей, которая участвует в чемпионате мира по World Skills как новое направление», – добавил Царьков.

Он отметил, что еще один проект – ветрогенератор на гелиевом шаре, который сам набираем максимальную высоту или опускается в зависимости от силы и направления ветра. На курсах будут задействованы все объекты школы, которые используются для проектной деятельности – оранжерея, астрономический комплекс, нанолаборатории, телевизионная студия, лаборатории биотехнологий.