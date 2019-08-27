РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 авг. Сотрудники детсада подмосковных Котельников провели на детской площадке интерактивное представление, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие прошло 26 августа на детской площадке микрорайона Опытное поле.

«Веселое, интерактивное представление от сотрудников детского сада «Детство» прошло на детской площадке. Были проведены мастер-классы по изготовлению поделок. Также подготовили стол с угощениями от гостеприимных соседей. Это доставило массу положительных эмоций участникам праздника», – говорится в сообщении.