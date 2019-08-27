РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 31 августа откроют новый спортивный сезон, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 31 августа, в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск состоится торжественная линейка «Открытие спортивного сезона». Начало программы в 12:00», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются все желающие. Посетители смогут узнать о спортивных секциях центра, а также ознакомиться с расписанием и задать интересующие вопросы.