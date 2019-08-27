РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 авг. В подмосковном Домодедове организовано семь автобусных маршрутов, по которым учащиеся доставляются в образовательные учреждения, сообщается на офицальном сайте администрации горокруга.

«В городском округе Домодедово организовано 7 автобусных маршрутов, по которым учащиеся доставляются в образовательные учреждения, расположенные отдаленно от их места жительства», – говорится в сообщении.

С 19 августа по 15 сентября сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети», в рамках которой проверяется техническое состояние школьных автобусов, знание правил дорожного движения водителями, которые осуществляют перевозку.

В Домодедове, по результатам проверки, транспортные средства были допущены к перевозке учащихся, а водители подтвердили свою квалификацию.