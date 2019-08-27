РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске на базе школы №29 прошел региональный семинар педагогических работников, на котором их познакомили с успешным опытом работы инженерного класса, сообщил «РИАМО в Подольске» учитель физики и астрономии школы №29 Игорь Царьков.

Семинар в рамках расширенного августовского совещания педагогических работников Московской области прошел в школе №29 Подольска. Это учебное заведение выбрали из-за того, что в нем успешно реализуются инновационные проекты основного дополнительного образования.

«Школа №29 поставила задачу возродить сословие инженеров в России. Поэтому на протяжении трех лет функционирует инженерный класс, где учатся по спецпрограмме, значительную часть которой составляет проектная деятельность учащихся. Практическую работу можно вести в оранжерее, астрономическом комплексе, нанолаборатории, телевизионной студии, лаборатории биотехнологий», – сказал Царьков.

На семинар собралось около 150 человек из учебных заведений региона, с которыми работники школы №29 поделились опытом.

«Также показали свои объекты и запустили гелиевый воздушный шар с ветрогенератором для теплицы с биоэнергетическим комплексом, в котором появился уже седьмой возобновляемый источник энергии», – добавил Царьков.

По его словам, первые выпускники инженерного класса на базе школы уже поступили в ведущие столичные вузы: МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Мосполитех. На инженерном направлении учатся, начиная с 9 класса, около 20 человек, которые с 5 по 8 класс работали на станках с ЧПУ, лазерных резаках, занимались программированием и решили, что они могут и хотят стать инженерами.

«Создать такой класс – процесс непростой, нужны средства и время, а у учителей свои семьи. Но всегда найдется небольшая группа «сумасшедших» и среди учителей, и среди волонтеров-педагогов допобразования, которыми у нас стали члены совета молодых ученых Подольска. Также нам помогли преподаватели ведущих вузов, которые приезжают читать лекции, наши бывшие выпускники, которые возвращаются в школу и работают здесь, потому что все, что здесь есть, построено их руками. Таким образом мы формируем команду, способную добиваться результатов», – подчеркнул Царьков.

Он добавил, что в Подольске только один инженерный класс. Каждый сезон работает летняя школа для учеников со всего города, до 500 человек, по итогам которой они получают сертификаты. Часть из них остается и делает на технической базе школы свои проекты.