РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец выявили сараи и гаражи, которые находятся в ненадлежащем состоянии, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Малаховка-Красково».

Руководитель территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин провел рабочую встречу с жителями улицы Электропоселок в поселении Малаховка.

«Встреча была организована по инициативе жителей и посвящена возможному сносу гаражей и сараев, которые жители требуют сохранить. Руководитель теруправления отметил ненадлежащее содержание ряда нестационарных построек и призвал привести их в порядок», – говорится в сообщении.

По вопросу сноса гаражей проведут консультации администрации Люберец с жителями.