РИАМО - 27 авг. В первые дни сентября в Подмосковье и Москве днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов, существенных осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность, сообщается на сайте Росгидромета.

В середине этой недели в регион придет кратковременное похолодание, в ночь на 29 августа в Подмосковье местами возможны заморозки. К концу недели температура вернется к норме.

«Воскресенье, 1 сентября, ночью – плюс 13 градусов, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем — плюс 25 градусов, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

Второго сентября ожидается переменная облачность без осадков, ночью будет плюс 14 градусов, днем — плюс 25. Такая же погода сохранится 3 сентября.