РИАМО - 27 авг. Сотрудники полиции в Подольске задержали молодого человека и девушку, у которых при досмотре обнаружили 96 свертков с порошкообразным наркотическим веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Во время обысков в квартире оперативники обнаружили и изъяли еще 279 свертков в пластиковой коробке.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является производным наркотического средства метилэфедрон, общим весом более 340 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых поместили под стражу.