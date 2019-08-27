РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах члены Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» обсудили в рамках заседания профилактику и методы борьбы с терроризмом и экстремизмом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В здании МУ МВД России «Люберецкое» состоялось заседание Общественного совета, в котором приняли участие начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска МУ МВД Александр Тверитнев, председатель Общественного совета при МУ МВД Алексей Семко и члены совета. Общественники обсудили вопросы в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом, укреплению общественной безопасности», – говорится в сообщении.

Тверитнев доложил о результатах работы отделения за прошедший период, а также рассказал о мерах, принимаемых правоохранительными органами по противодействию экстремистской деятельности и распространению радикальных идей, о мониторинге социальных сетей с целью выявления экстремистских материалов.