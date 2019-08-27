РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя о краже двух велосипедов из подъезда одного из домов на улице Калинина. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 28-летний местный житель. Правоохранителями установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Королева. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей», – сказала Еруновская.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.