РИАМО – 27 авг. РЖД готовит обращение в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников, в компании проводят проверку, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы РЖД.

Ранее в СМИ появилась информация, что личная информация более 700 сотрудников РЖД была опубликована на одном из сайтов.

«В РЖД проводится проверка по поводу несанкционированного распространения в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что утечек персональных данных клиентов РЖД не было. Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.