РИАМО - 27 авг. В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы возобновили возведение досугового центра, специалисты проверят качество бетонных работ и геометрическое положение застройки, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новый комплекс строят по адресу: улица Академика Виноградова, владение 7, корпус 13. Учреждение будет находиться на территории жилой застройки и служить интересам местных жителей.

«Эксперты ЦЭИИС <…> замерят уровень шума на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Если уровень предельно допустимого уровня шума будет выходить за границы приемлемых значений, то застройщики получат предписание с обозначенным сроком устранения нарушений.

Антосенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет повышенный уровень внимания тому, насколько качественно проведено строительство жилых и социальных объектов.

«По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – заключил глава комитета.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз обследует 37 объектов строительства, выполнит 246 исследований. Среди проверяемых объектов: ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте, владение 37, жилые комплексы на Мичуринском проспекте, владение 56, на пересечении Боровского шоссе и улицы Чоботовская.

Также проверка пройдет в Харьковском проезде, владение 1/1, административном здании на улице Нагорная, владение 6, а также в жилых домах по программе реновации в районах Перово, Дмитровский, Головинский, Косино-Ухтомский, Головинский, Северное и Восточное Измайлово.

Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», Некрасовской (Кожуховской) линии метро, электродепо «Руднево». Кроме того, обследуют ход строительства улично-дорожной сети на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) и на территории Люберецких полей в Некрасовке.