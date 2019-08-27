РИАМО – 27 авг. Днем во вторник в столице зафиксировали порывы ветра в 11 метров в секунду, а на территории новой Москвы порывы усиливаются до 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северного ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 20,1-21,6 градуса; Северном – 19,8-20,8 градуса, Северо-Восточном – 19,7-21,5 градуса, Восточном – 19,5-20,7 градуса, Юго-Восточном – 20,9-22,5 градуса, Южном - 20,2-21,7 градуса, Юго-Западном – 20,5-20,7 градуса, Западном – 20-22 градуса, Северо-Западном – 20,6-21,6 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха – 19,8 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 20-22,6 градуса, местами порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что во вторник порывы ветра в Московском регионе могут усилиться до 15 метров в секунду. 28 августа ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.