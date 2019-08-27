РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Дома в поселке Поливаново и на Силикатной в Подольске остались без горячей воды до конца августа из-за ремонта на двух котельных, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение горячей воды в поселке Поливаново и на Силикатной. Согласно информации от МУП «Подольская теплосеть», в связи с проведением профилактического ремонта горячее водоснабжение отключено до 30 августа в домах, обслуживаемых котельной, расположенной в поселке Поливаново, корпус №10», – говорится в сообщении.

Также в связи остановкой ОАО «Силикатненский завод железобетонных конструкций» для решения вопросов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов горячее водоснабжение отключено до 31 августа в домах, обслуживаемых котельной, расположенной на улице 8 Марта, дом №2.