РИАМО - 27 авг. В рамках проекта по разработке архитектурных концепций пяти городов Подмосковья консорциум проектировщиков встретился с жителями Хотькова Сергиево-Посадского городского круга, представив на обсуждение промежуточные результаты исследования, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко отметил, что концепции Яхромы, Хотькова, Видного, Дубны и Балашихи разрабатываются консорциумом во главе с Высшей школой экономики по заказу комитета.

«Итогом пилотного проекта должна будет стать градостроительная документация нового уровня, содержащая конкретные рекомендации по раскрытию потенциала городов и решению их актуальных проблем и вопросов», - уточнил Гордиенко.

Общественное обсуждение промежуточных результатов прошло в библиотечно-краеведческом центре имени Б. Шергина. На ней представили первые результаты исследований: аналитические материалы и итоги социологических исследований.

В ходе обсуждения эксперты презентовали предложения по развитию рекреационного потенциала города. Участники встречи также обсудили основные проблемы, касающиеся улично-дорожной сети, пешеходных маршрутов, архитектурного облика зданий, общественных пространств, а также основные перспективы развития.

«Хотьково – один из уникальных городов Московской области, настоящая жемчужина региона. Это и научно-производственный центр, и город художников и творческой интеллигенции, и целый пласт бесценного исторического, культурного и природного наследия», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По мнению специалистов, историческое и природное наследие города позволяет говорить о возможности его включения в туристические маршруты Золотого кольца.

«Мы видим архитектурно-художественную ценность города в наличии живописного исторического ландшафта, ансамбля Покровского Хотькова монастыря, Абрамцева, как «места силы» творящих здесь художников, исторических промыслов, а также характерных инженерных сооружений, таких, например, как железнодорожный мост или водонапорная башня на станции», – отметил куратор проекта, архитектор Алексей Сабируллов.

Члены Хотьковского краеведческого общества поддержали идею и обратили внимание на необходимость комплексного подхода в разработке концепции.

Основным результатом встречи стало определение территорий, которые будут детально прорабатываться в рамках концепции - центральная площадь, железнодорожный вокзал и территория, прилегающая к въезду в город со стороны Радонежа.

По всем проблемным территориям, не вошедшим в список пилотных зон проектирования, также будут даны рекомендации по развитию пешеходной связанности, общественных сервисов, пересмотру функционального зонирования и сохранению идентичности. Следующее обсуждение проекта в Хотькове намечено на сентябрь.