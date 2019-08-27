РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 авг. Во вторник в подмосковном Домодедове журналист, телеведущий Дмитрий Дибров принял участие в комиссии, которая рассматривала проекты, претендующие на присуждение губернаторской премии «Наше Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Мой журналистский путь когда-то начался в Домодедове, поэтому я рад присутствовать здесь на презентации проектов жителей округа», – сказал Дибров.

В нынешнем году проекты премии «Наше Подмосковье» представляются в четырех номинациях: «Прорыв», «Волонтерство и благотворительность», «Экология», «Творчество и духовное наследие».

Всего в Московской области на соискание премии подано 22 тысячи заявок, из них 478 подано в Домодедове. Защита проектов проходит 26 и 27 августа. Победители получат премию в размере 180 тысяч рублей.