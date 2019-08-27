РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 авг. В Дзержинскую городскую больницу поступила новая медицинская мебель, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для пациентов приобретены многофункциональные кровати, каталки для отделения неврологии и хирургии, прикроватные тумбы, мягкая мебель для холла, где находится стойка медрегистратора. А также кресло для забора крови, кушетки, столы, манипуляционные столики для процедурных кабинетов», – сказала главврач больницы Лира Овезова.

Она отметила, что теперь пребывание пациентов в Дзержинской горбольнице станет более комфортным.