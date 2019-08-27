РИАМО - 27 авг. В первый день форума педагогов в Подмосковье участие приняли более 5 тысяч учителей, во вторник на мероприятии проходит практическая часть, а 28 августа состоится официальная часть, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье стартовал первый день форума педагогов. На 23 площадках – областных вузах и школах – организованы тематические образовательные мероприятия. В них уже приняли участие более 5 тысяч педагогов», — сказала Забралова.

Она напомнила, что в этот раз форум педагогов проводят в новом формате – в течение двух дней.

«Сегодня проходит практическая часть, завтра работа тематических площадок продолжится, также в доме правительства Московской области пройдет официальная часть с награждением лучших школ Подмосковья», — уточнила Забралова.

Она добавила, что расписание мероприятий можно посмотреть на сайте.