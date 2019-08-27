РИАМО - 27 авг. Рабочие завершили бетонирование пролета эстакады основного хода через улицу Минская на Южном дублере Кутузовского проспекта, дублер входит в строящийся участок от Аминьевского шоссе до Минской улицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Эстакада основного хода, длина которой составила 367 метров, сможет обеспечить транспортный поток по трем полосам в каждом направлении.

«Работы идут в хорошем темпе. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство участка от Аминьевского шоссе до Минской улицы вместе с развязкой на Минской улице уже в этом году», — сказал глава департамента Андрей Бочкарев.

Сейчас рабочие устанавливают бортовое и разделительное барьерное ограждение и монтируют опоры уличного освещения. Также ведутся монолитно-бетонные работы на эстакадах съездов.

Всего в составе I участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы возведут 5,7 километра дорог, в том числе основной ход – 2,3 километра, подъездные дороги и съезды – 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста – 1,3 километра.

Чтобы строительство новой дороги оказалось благоприятным не только для автомобилистов, для горожан построят два подземных пешеходных перехода. Они будут находиться в области развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы. Для защиты жилой застройки от шума установят экраны общей протяженностью 1,7 километра.

Бочкарев отметил, что Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть является очень важным сектором города. Новая дорога позволит снять нагрузку на проспект, а также сделать более удобным подъезд к инновационному центру «Сколково».