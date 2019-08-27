РИАМО - 27 авг. Строительные работы на площадке храма Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Некрасовка планируется завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политике Москвы.

Строительство храма на пересечении улицы Покровской и проспекта Защитников Москвы ведется по программе строительства православных храмов.

«На данный момент закончена кладка стен храма. Идут работы по отделке фасадов, кровельные работы и обустройство инженерных сетей», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По проекту белокаменный храм украсят пять куполов. В сентябре строители приступят к укладке дорожек и площадок, масштабному озеленению. Рядом с храмом будет разбит парк.

Покровский храм станет вторым в районе Некрасовка, где проживает 64 тысячи человек. Первый храм в честь иконы Божией матери «Воспитание» появился в 2016 году в так называемой старой части Некрасовки.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.