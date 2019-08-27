РИАМО - 27 авг. С 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) было построено 192,4 километра автодорог, к концу 2023 года построенных с момента присоединения дорог будет уже 450 километров, а к 2025 году будет построено и реконструировано более 475 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

На данный момент процесс проектирования и строительства автодорог в ТиНАО является непрерывным.

«В декабре 2019 года, в частности, начнется проектирование первой очереди дороги Мамыри — Пенино — Шарапово протяженностью более 8 километров. В это же время специалисты начнут работать над проектом развития улично-дорожной сети в Троицке протяженностью 14 километров. В конце года дорожники приступят к проектированию участка дороги платформа «Остафьево» — Щербинка протяженностью четыре километра», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он также отметил, что на территории новой Москвы сейчас возводят дорогу от Варшавского шоссе до деревни Яковлево протяженностью 11,86 километра, которую начали строить в марте 2019 года. Кроме того, тогда же начали прокладку участка автодороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка, протяженность которого составляет 11,1 километра. Всего же в новой Москве в фазе строительно-монтажных работ находится порядка 100 километров дорог и дорожных объектов.

«Современная дорожно-транспортная инфраструктура позволяет создавать комфортную среду для жителей ТиНАО, а также формирует в ТиНАО благоприятный инвестиционный климат», — заключил Жидкин.

Он также отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин постоянно контролирует развитие дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО. Так, например, недавно он открыл движение на вновь построенном дублере Остафьевского шоссе.