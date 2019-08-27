РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 авг. В Технологический университет Королева зачислено рекордное количество студентов, средний суммарный балл поступивших составил 204,5, когда в прошлом году он был чуть больше 182 баллов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В нынешнем году в университет на программы бакалавриата и специалитета было подано 3 813 заявлений на поступление на все формы обучения, что на 1 287 заявлений больше, чем в прошлом году. На очное обучение было подано 3 245 заявления, это на 1 211 больше, чем в прошлом году.

«В этом году для получения высшего образования на бюджетные места зачислено рекордное число студентов: на очное обучение – 524 человека, в 2018 году – 438 человек. Средний суммарный балл поступивших составил 204,5, когда в прошлом году он был чуть больше 182 баллов. Отмечается положительная динамика среднего балла по всем направлениям подготовки бакалавров и специальностям», – говорится в сообщении.

Самыми востребованными у абитуриентов были следующие направления подготовки: «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Прикладная математика и информатика».

В университет поступили студенты из Красноярска, Екатеринбурга, Казани, Мурманска, Калининграда, Набережных Челнов, Ставрополя и других городов. Больше 67% студентов составляют жители Подмосковья.

«Жителей Королева в университет поступило 100 человек, что составляет 19% от общего числа зачисленных, в том числе выпускников школ Королева – 67 (13%). В этом году многие первокурсники поступили в рамках квоты на целевое обучение, заключив договоры с предприятиями Подмосковья, входящими в состав кластера «Северо-Восток», – добавляется в материале.