РИАМО - 27 авг. На Филевской линии столичной подземки в результате ремонта смогли повысить интенсивность движения поездов в час пик, сейчас пассажиров по ветке перевозят 27 новых поездов «Москва», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр города Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Филевской линии. Основные работы на ветке уже завершили.

«Важнейшим результатом капитального ремонта стало увеличение интенсивности движения поездов с 26 до 30 пар в час пик, что позволило сократить пиковые интервалы движения до 2 минут», — говорится в сообщении.

По линии с июля 2018 года курсируют поезда «Москва». Пассажиров перевозят 27 шестивагонных составов. Они более комфортные и вместительные, ходят чаще, благодаря чему в вагонах стало свободнее. Благодаря сокращению интервалов движения и запуску новых поездов число пассажирских мест на линии выросло на 20%, или на 113 тысяч по рабочим дням.

Поезда «Москва» на Филевской линии специально доработали для движения по открытым участкам. В головных вагонах часть сидений специально развернута поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. Сиденья скомпонованы по схеме два плюс один. В промежуточных вагонах часть сидений сделали складными для большей вместительности.

В вагонах установили яркие дисплеи, информацию на которых можно будет увидеть даже под прямыми лучами солнца. В составах также появились двери с кнопками для открытия.

Кроме того, в новых поездах расширили дверные проемы.