РИАМО - 27 авг. В Москве власти выделили совету ветеранов Фили-Давыдково новое помещение, оно находится по адресу: улица Ватутина, дом 2, корпус 1, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Для размещения первичной ветеранской организация №9 город подобрал нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, новое помещение позволит совету развернуть полноценную работу с населением района Фили-Давыдково», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Департамент передал помещение совету в безвозмездное пользование. Это позволит решить многие проблемы для организации, которые связаны с нехваткой места.

«Когда нам предложили нежилое помещение на первом этаже, мы сразу же согласились. <…> В начале сентября мы готовимся отметить новоселье», - отметила председатель районного совета ветеранов Фили-Давыдково Юлия Кирий.

Она также рассказала, что местные власти также выделили средства на ремонт помещения.