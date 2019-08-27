РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске до 10 октября планируют отремонтировать спортивную площадку на Ленинградской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние ограждений на спортивной площадке по улице Ленинградская. Она отметила, что у дома №8А по улице Ленинградская и дома №24 по Юбилейной улице спортплощадка требует ремонта. В частности, она отметила, что покрытие и ограждение на данной площадке пришли в негодность.

«Рассмотрев обращение по вопросу восстановления детской спортивной площадки на Ленинградской улице сообщаем, что на днях был проведен осмотр. Факты подтвердились. Из-за необходимости закупки материала работы будут выполнены в срок до 10 октября текущего года», – сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.