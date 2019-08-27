РИАМО - 27 авг. В новой Москве и Зеленограде планируют построить храмы, столичные власти одобрили предоставление земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением двух земельных участков по адресам: город Зеленоград, 10-й микрорайон, проезд №5372 и поселок Внуковское, вблизи деревни Рассказовка для проектирования и строительства храмовых комплексов», – говорится в сообщении.

В настоящее время на земельном участке в Зеленограде площадью 0,83 гектара расположена небольшая часовня.

«Планируется, что рядом разместится храмовый комплекс суммарной поэтажной площадью порядка 3,3 тысячи квадратных метров», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь свободного участка в деревне Рассказовка составляет 1,3 гектара. Там планируют построить храм суммарной поэтажной площадью около 7,8 тысячи квадратных метров.