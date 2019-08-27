РИАМО - 27 авг. В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону на 11 объектах теплосетей Подмосковья провели испытательную нагрузку, проверяемые объекты находились на территории Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Дмитровского городских округов, а также в Шатуре и Озерах, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всего проверили 11 объектов теплоснабжения. В 10 случаях теплопроводы испытательную нагрузку выдержали, что соответствует их готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период», - говорится в сообщении.

Испытания тепловых сетей в Дмитрове на Комсомольской улице выявили неисправность на теплопроводе. Здесь проводятся восстановительные работы, после завершения которых гидравлические испытания проведут повторно.