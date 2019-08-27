РИАМО - 27 авг. Московский академический театр имени Владимира Маяковского открыл 97-й сезон, актеры представят для зрителей четыре новых спектакля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый покажут в декабре. Миндаугас Карбаускис (художественный руководитель театра – ред.) представит постановку «Йокнапатофа» по роману Уильяма Фолкнера «Когда я умирала» (1930). Произведение начинается с похорон пожилой фермерши, которую родственники везут хоронить в соседний город», - говорится в сообщении.

К этому произведению Карбаускис уже обращался в 2004 году. Тогда он поставил его на сцене Театра Олега Табакова. Главную роль играла Евдокия Германова.

«Это новая версия моего старого спектакля», — отметил художественный руководитель театра.

В январе в театре пройдет премьера «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова. Режиссер - Анатолий Шульев. В новой постановке сыграют Игорь Костолевский, Алексей Дякин, Полина Лазарева.

Следующая премьера - «Дикарка» заслуженного деятеля искусств Юрия Иоффе. В основе — пьеса Александра Островского и Николая Соловьева.

«Последней премьерой этого сезона станет постановка по пьесе «На покой» австрийского писателя и драматурга Томаса Бернхарда. Ее перенесет на сцену сам художественный руководитель. Спектакль будет называться «Ни одна душа не знает, что мы делаем, что мы думаем, кто мы такие», - добавляется на сайте.

Кроме того, театр имени Маяковского участвует в городской программе «Мой район». Один из самых успешных и популярных спектаклей - «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри» Карбаускиса покажут в культурном центре «ЗИЛ» в Даниловском районе. Два года назад постановка получила премию «Золотая маска» за лучшую мужскую роль (Вячеслав Ковалев). Зрителей ждут 19 сентября, 10 октября и 27 ноября.

Кроме того, артисты театр в новом сезоне проедут с гастролями по стране. Зрителей ждут на спектаклях в Ульяновске, Липецке, Старом Осколе, Железногорске, Череповце.