РИАМО - 27 авг. Таможенники аэропорта «Жуковский» изъяли у пассажирки, планировавший улететь в Тель-Авив, контрабанду сигарет Marlboro - 1,8 тысячи пачек, стоимость которых на мировом рынке составляет более 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

42-летняя россиянка прошла по зеленому коридору, чем заявила, что при ней нет товаров, которые требует таможенного декларирования. В багаже женщины нашли 1,8 тысячи пачек сигарет Marlboro. Пассажирка объяснила свой поступок пробелами в знании таможенных законов. Лежащий в ее вещах табак она везла с целью продажи.

«Контрабандная продукция изъята, материалы таможенной проверки переданы в органы внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сотрудники правопорядка собираются возбудить уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда […] табачных изделий». За подобное нарушение женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.