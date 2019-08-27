РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Онкогинекологи Подольского роддома провели успешную операцию по удалению раковой опухоли тела матки и лимфоузлов, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница роддома.

«Пациентке 2 гинекологического отделения Подольского роддома удалили раковую опухоль с удалением клетчатки по ходу магистральных сосудов таза. Дальнейшее лечение будет планироваться по результатам гистологии, ей назначат лучевую или химиотерапию. На данный момент женщина находится в реанимации. Технике этой операции доктора Подольского роддома учились в онкоцентре имени Блохина у лучших онкогинекологов России», – сказала сотрудница роддома.

Рак тела матки (РТМ) составляет 4,8% злокачественных опухолей у женщин и занимает шестое место в структуре заболеваемости женщин злокачественными опухолями в мире. На первом этапе лечения выполняется хирургическое вмешательство при РТМ ранних стадий, делается ревизия брюшной полости, выполнение смывов с брюшины для цитологического исследования, экстирпация матки с придатками, биопсия подозрительных участков брюшины и образований.

При раке шейки матки тазовую лимфодиссекцию рекомендуют выполнять всем больным, частота поражения лимфатичеких узлов составляет 3-5%. Лимфодиссекция – ювелирная составляющая этой операции, так как работа идет на магистральных сосудах, но выполнять ее нужно при начальных стадиях. Поэтому эта операция, несмотря на сложность, поставлена на поток. Удаление метастатически измененных лимфатических узлов повышает выживаемость больных РТМ.