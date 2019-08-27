РИАМО - 27 авг. Во вторник, в День российского кино, в городских округах Красноармейск, Орехово-Зуевский, Талдомский, Дмитровский, Звездный городок, Наро-Фоминский состоятся праздничные открытия семи современных кинозалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Шесть из них оснащены современным кинооборудованием в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и один – в рамках муниципальной программы. Церемонии открытия пройдут при поддержке министерства культуры региона и ГАУ МО «Мособлкино».

«Фильмом открытия станет новая российская комедия «Трудности выживания» производства студии «2Д Целлулоид», которая вышла на экраны страны 22 августа. В рамках праздничных мероприятий для местных жителей пройдут бесплатные показы картины», - говорится в сообщении.

Откроются залы муниципальных учреждений культуры, которые в дальнейшем продолжат работу в формате современных кинотеатров: Дом культуры «Яхрома» (Яхрома), «Дом космонавтов» (Звездный городок), Дворец культуры (Красноармейск), «Центр культурного развития» (Дрезна), «Центр культуры и досуга» (Куровское), филиал районного Дома культуры – центр досуга «Родина» (Талдом) и Дворец культуры и спорта «Тамань» (Калининец).

«Кино - самый молодой вид искусства, дитя индустриального века, поэтому в кинопроцессе так важна технологическая составляющая. Мы очень рады, что благодаря программе Фонда кино встречаем День кино именно в таком формате - презентуя наши новые кинозалы» - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она отметила, что жители региона смогут увидеть новое российское кино в достойном качестве, это придаст динамику работе Дворцов культуры.

Центральной площадкой для торжественного мероприятия в честь открытия кинозалов станет центр досуга «Родина» в Талдоме. Здесь пройдет творческая встреча с членами съемочной группы фильма: продюсером Василием Соловьевым и исполнителями главных ролей Елизаветой Кононовой и Василием Бриченко.

Вход на все церемонии открытия свободный.