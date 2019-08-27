РИАМО - 27 авг. Страховая группа ВСК планирует за три года удвоить свои капитал, за первую половину 2019 года он вырос практически на 12%, сообщил председатель совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк.

«Мы будем стремиться к продолжению роста объемов бизнеса и наращиванию доли рынка. Сборы в этом году должны превысить 100 миллиардов рублей при обеспечении уровня прибыли не ниже прошлого года - 8 миллиардов», - сказал Цикалюк в интервью «Российской газете».

Благодаря наращиванию капитала поднимется конкурентоспособность компании, появятся возможности для расширения страховых покрытий, что повысит вклад ВКС в развитие финансового сектора РФ.

Кроме того, в последние годы страховая компания показывает хороший рост во всех основных сегментах бизнеса. По итогам первого полугодия капитал группы ВСК вырос почти на 12% до 29,7 миллиарда рублей, активы до 142,5 миллиардов, а прибыль составила 4,1 миллиарда.

ВСК существует на рынке страховых услуг уже почти 30 лет. Причем 25 из них компания занимается страхованием такого узкого сегмента, как авиационные риски.

«Сегодня, благодаря четко отлаженной процедуре оценки риска, процесс заключения договора страхования по стандартным авиарискам занимает менее часа», - отметил Цикалюк.

Он добавил, что страхование авиатехники пользуется устойчивым спросом. А основной объем страховых премий приходится на крупнейшие авиакомпании, авиационные предприятия и российских производителей авиатехники.

По его словам, мировой рынок данного вида страхования – это очень консервативный и специфический сектор, который связан большими суммами и лимитами ответственности.

«Говоря о российском рынке, стоит отметить, что за последние пять лет он стал значительно уже: снизилось количество страховых компаний, работающих в данном сегменте, выросли требования со стороны клиентов к надежности страховых партнеров и уровню предоставляемого сервиса», - пояснил председатель совета директоров САО «ВСК».

Он уточнил, что ВСК также более 20 лет занимается и страхованием космических рисков, а данный сегмент является в мире более узким, в стране аккредитовано на эту деятельность менее 10 компаний.

На сегодняшний день совместно с другими страховыми компаниями ВСК участвует в уникальном проекте по выводу на орбиту и стыковке с МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту, стыковка произошла во вторник.