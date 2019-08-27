РИАМО - 27 авг. Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области к 1 сентября проверили 3,8 тысячи образовательных учреждений — детсадов, школ, колледжей и вузов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья области Дмитрия Пестова.

«Специалисты пожарного надзора ГУ МЧС России по Московской области проверили наличие в учебных учреждениях первичных средств пожаротушения и планов эвакуации в случае пожара, состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты и многое другое», - говорится в сообщении.

В ходе проведения проверок обнаружили порядка 1,5 тысяч различных нарушений. Они были оперативно устранены, что подтвердили повторные проверки.

«В начале учебного года во всех образовательных учреждениях области будет организован традиционный месячник безопасности. С учащимися и преподавательским составом проведут как теоретические занятия, так и обязательные практические тренировки по эвакуации», – рассказал Пестов.

По его словам, такие мероприятия помогают снизить риски травматизма и гибели в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.