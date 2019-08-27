РИАМО - 27 авг. Уже 5 тысяч педагогов зарегистрировались для участия во Всероссийской акции «Урок безопасности», приуроченной к неделе безопасности, в рамках которой в школах пройдут открытые уроки и лекции по различным темам безопасности, сообщил журналистам во вторник генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин.

«Сегодня мы рады объявить о старте Всероссийской акции «Урок безопасности», которая приурочена к неделе безопасности. . В рамках данной акции мы подготовили учебно-методический материал для того, чтобы сделать уроки безопасности максимально интересными для учеников. . На нашем сайте уже зарегистрировалось для участия в акции пять тысяч педагогов. Это мы еще не объявляли о данном мероприятии широко, мы его не рекламировали и не предлагали принять в нем участие», - сказал Брычкин.

По его словам, это показывает, что тема востребована в профессиональном педагогическом сообществе.

Брычкин отметил, что в рамках данной акции собраны видео и методический материал для учителей, который позволяет не только в интересной форме донести важные вопросы безопасности жизнедеятельности школьников, но и закрепить те знания, которые у школьников есть по данным темам.

«Очень хорошо, что «Российский учебник» решил на одном ресурсе собрать разные аспекты безопасности и помочь учителю не тратить огромное количество времени в поиске полезного, а взять то, что разработано настоящими профессионалами», - отметил победитель конкурса «Учитель года России – 2016» Антон Лагутин.

В рамках акции «Урок безопасности» учителям предлагается сборник материалов для проведения уроков безопасности. Материалы собраны по пяти тематикам: гражданская оборона, пожарная безопасность, правила дорожного движения, противодействие терроризму, безопасность в интернете.

Основной этап акции пройдет со 2 по 8 сентября, а уже 23 сентября учителям, которые соберут в рамках акции больше всего учеников, вручат ценные призы.