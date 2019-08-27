РИАМО - 27 авг. До 2022 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов будут построены и введены 12 новых медицинских учреждений, в которых будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

Будут созданы специальные лаборатории, оборудованы кабинеты восстановительных и лечебных процедур, а также диагностические и лечебно-профилактические подразделения. Будет закуплено современное оборудование, установлены системы безопасности, а также проведено комплексное благоустройство прилегающих к новым медучреждениям территорий. Кроме того, они будут доступны маломобильным гражданам.

«Семь из них возведут за счет городского бюджета и пять — на средства инвесторов», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что одним из самых больших проектов стало строительство больницы на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, которое поручил провести мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, Жидкин напомнил, что с 2012 года в новой Москве было построено 68 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 12 объектов здравоохранения. При этом темпы строительства не будут снижаться, а к 2035 году в ТиНАО появится 125 объектов здравоохранения.