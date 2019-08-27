В последнее воскресенье августа автомобилисты Московского региона ощутили на себе приближение 1 сентября – многие дачники стояли в многочасовых пробках на вылетных трассах из области. Рост траффика в конце отпускного сезона ждет и Москву. Когда в сентябре ждать серьезных пробок на дорогах столицы, какие магистрали будут самыми загруженными, и к чему нужно готовиться водителям, читайте в материале РИАМО.

Ажиотаж перед 1 сентября

В последнюю неделю лета в Москву массово возвращаются семьи с детьми и отпускники, поэтому уже на этой неделе в городе начинается ухудшение дорожной ситуации. Конец сезона отпусков и подготовка к новому учебному году традиционно осложняют транспортную ситуацию в мегаполисе.

Так, по статистике сервиса «Яндекс. Пробки», на последней неделе августа средний балл загруженности столичных дорог в будни на треть выше, чем в начале августа.

По данным пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), начиная с 26 августа количество автомобилей на дорогах столицы увеличивается на 15–17%. Это около 100-125 тысяч автомобилей.

В связи с разгаром школьных ярмарок и распродаж, наиболее загружены дороги у торговых центров и детских магазинов. В пресс-службе ЦОДД попросили водителей избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи этих точек.

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День знаний – как Новый год

В этом году День знаний выпадает на воскресенье 1 сентября. При этом в московских школах не рекомендовали проводить торжественные линейки 2 сентября, в понедельник, в целях безопасности. Всего в новом 2019-2020 учебном году в столичные школы пойдут свыше 980 тысяч учащихся, что почти на 20 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

«Самыми тяжелыми в плане загруженности дорог стабильно являются две недели в году. Неделя перед 1 сентября и неделя перед Новым годом», - отмечает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

По его словам, именно последнюю неделю лета многие москвичи тратят на то, чтобы экипировать к школе детей.

«Так как в этом году традиционные линейки во многих школах пройдут в понедельник 2 сентября, этот день тоже обещает стать максимально тяжелым в плане автомобильной активности. Ведь процесс высадки-посадки детей занимает определенное время и место на улично-дорожной сети», - пояснил РИАМО Свешников.

Усугубит ситуацию и традиционное движение дачников по вылетным шоссе из Москвы в область и обратно с пятницы по понедельник, добавил он.

Нормализация ситуации на московских дорогах ожидается после 2 сентября. При этом загруженность, естественно, будет выше, чем летом.

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Дорожная ситуация в сентябре

Согласно данным «Яндекс. Пробок», после 1 сентября в столице традиционно увеличиваются пробки в утренние часы пик, так как больше автомобилистов станут ездить на работу и возить детей в школу.

В сентябре прошлого года, по данным ЦОДД, основные заторы наблюдались на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

По данным исследования «Яндекс. Пробок», осенью затруднения на дорогах Москвы возникают уже около 7 утра – в это время вполне можно встать в пробке на таких трассах, как шоссе Энтузиастов или Волгоградском проспекте. Загруженность некоторых улиц и автодорог остается высокой до 8-9 часов.

По статистике, утренний час пик обычно приходится на период с 8 до 10 часов утра. Вечерний час пик – с 17 до 20 часов – длиннее и тяжелее утреннего, отмечают в пресс-службе компании. Практически полностью встает центр в конце рабочего дня. В октябре 2017 года Садовое кольцо замкнулось почти полностью. 5 октября пробки на внутренней стороне ТТК составили 94%, а на внешней – 85% всей его длины.

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Осторожно: школьники

© Сайт мэра Москвы

В преддверии нового учебного года ЦОДД и ГИБДД Москвы призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений, где установлен пониженный скоростной режим.

Следует учитывать, что после продолжительных каникул многие дети еще не адаптировались к городскому ритму и могут быть неосторожными при переходе улицы. Кроме того, многие подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают правила для пешеходов. Это может приводить к дорожно-транспортным происшествиям. ЦОДД и ГИБДД призывают родителей собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге.

Как отмечают в ЦОДД, за лето водители отвыкают от присутствия детей на дорогах. Чтобы предотвратить ДТП с участием детей, следует неукоснительно соблюдать ПДД, четко следить за скоростным режимом.

Кроме того, необходимо обеспечить хорошую видимость автомобиля в любых погодных условиях. Следует соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар, в дневное время суток всегда включать ближний свет фар. Это позволит избежать аварий.