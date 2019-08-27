РИАМО - 27 авг. В квартире на улице Домодедовской в столице нашли труп пожилой женщины, по подозрению в убийстве в Орехово-Зуеве задержали неработающего мужчину, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 25 августа в 12:11 в службу «02» от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, улица Домодедовская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями шеи, груди и живота обнаружен труп пенсионерки 1941 года рождения», - говорится в сообщении.

По его словам 26 августа в 12:30 по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, сотрудниками полиции задержан безработный мужчина 1981 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.