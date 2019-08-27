РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах задержали двух злоумышленников, которые избили женщину и сорвали с нее золотую цепочку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные лица на Октябрьском проспекте избили ее и похитили золотую цепочку. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел полиции двое жителей ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 26 лет. По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.