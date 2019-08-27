РИАМО - 27 авг. В подмосковном Реутове стартовала социальная ярмарка «Ценопад», которая продлится по 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На ярмарке организовали 40 торговых точек, из них 14 – продовольственные, 26 – непродовольственные.

«Это заключительный летний «Ценопад», где производители из Московской области и соседних регионов представили широкий ассортимент товаров – всего 23 категории. Гости смогут приобрести овощи и фрукты нового урожая, молочную, мясную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфитюр и мармелад, мороженое, мед», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На ярмарке посетителям также будут доступны изделия из шерсти, трикотаж, поделки ручной работы. Кроме того, свою продукцию представят сувенирная, цветочная и церковная лавки.

В этот раз в категорию «ценопадный продукт» попали порядка 17 наименований продуктов питания, на которые скидка может достигать 70%.

С 2015 по 2018 год в регионе провели 190 ярмарок. С начала 2019 года – 25 ярмарок на территориях городских округов: Ленинский, Ивантеевка, Серпухов, Солнечногорск, Наро-Фоминский, Дмитровский, Мытищи, Красногорск, Богородский, Чехов, Жуковский, Балашиха, Орехово-Зуевский, Подольск, Реутов, Электросталь, Клин, Химки, Сергиево-Посадский, Раменский.