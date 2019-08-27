РИАМО - 27 авг. Для малых и средних социальных предпринимателей Подмосковья открыт прием заявок на получение финансовой поддержки, с помощью которой можно возместить до 85% затрат, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Общий объем финансовой поддержки в рамках конкурса составит 100 миллионов рублей. Частичную компенсацию финансовых вложений бизнесменов проведут в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья». На льготу могут рассчитывать организации, зарегистрированные и работающие на территории региона.

«Социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях. При этом общая сумма затрат не должна превышать два миллиона рублей, и три миллиона рублей – при открытии ясельных групп», – сказал заместитель председателя правительства Вадим Хромов.

В конкурсе могут принять участие компании, занятые в сферах социального обслуживания населения, услуг здравоохранения, физкультурно-оздоровительной деятельности, реабилитации инвалидов, проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создания и развития детских центров, производства и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий.

Кроме того, заявки могут подать производители технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, а также компании, занимающиеся обеспечением культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставлением образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, и компаниям, занимающимся ремесленничеством.

Заявки на конкурс принимаются до 18:00 30 августа 2019 года. Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (https://uslugi.mosreg.ru).