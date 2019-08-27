РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах ликвидировали незаконную свалку в водоохранной зоне реки Пехорки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии поступила жалоба от жительницы городского округа Люберцы на нелегальные свалки строительных отходов, образованные в водоохранных зонах рек Пехорка и Малышка. В администрацию городского округа направили обращение с требованием проверить факты, изложенные в жалобе и принять меры к нормализации ситуации.

«В Люберцах был организован рейд по указанным земельным участкам, в ходе которого факты нарушения правил обращения с отходами подтвердились. В водоохранной зоне Пехорки вблизи железнодорожного моста были выявлены крупные навалы строительных отходов. В настоящее время мусор вывезен, а подъезды к месту бывшей свалки блокированы железобетонными блоками для предотвращения сброса отходов», – говорится в сообщении.

Также в ходе рейда выявили навалы строительных отходов на земельном участке, находящемся в собственности физических лиц. Администрация городского округа обратилась в Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу с просьбой провести проверку и привлечь граждан к административной ответственности.