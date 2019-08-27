РИАМО - 27 авг. Летнюю веранду, которую несанкционированно разместили на территории столичного парка Горького, демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы.

Незаконное летнее кафе обнаружили специалисты надзорного ведомства при проведении мониторинга территории парка – оно примыкало к одному из павильонов.

«Рядом с НТО была незаконно размещена летняя веранда, установлены настил, столы, стулья и зонтики для посетителей. Дополнительный земельный участок под размещение летнего заведения использовался неправомерно, с нарушением установленных требований к оформлению документов. Приняты меры по пресечению нарушения», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время дополнительно занимаемую территорию освободили – самовольно установленные элементы сезонного кафе демонтированы, восстановлен газон.